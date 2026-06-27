Grandinata d’estate imbianca i Comuni di Chiaramonte, Monterosso e Giarratana

Chiaramonte Gulfi – Una condizione meteo irreale.

Una grandine fittissima ha imbiancato campi, strade e tetti, lasciando per alcuni minuti l’impressione di un paesaggio invernale ieri pomeriggio. Un manto bianco improvviso, quasi surreale, che ha sorpreso automobilisti e residenti delle zone montane.

Le precipitazioni, molto più intense rispetto ai giorni precedenti, hanno colpito in particolare Giarratana, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi, dove i temporali hanno creato disagi alla circolazione e momentanee difficoltà per alcune attività agricole. In diversi tratti, la grandine ha formato accumuli tali da rendere necessario procedere a velocità ridotta, mentre i canali di scolo faticavano a smaltire l’acqua piovana.

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