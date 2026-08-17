Grave situazione di sversamenti fognari a cielo aperto in zona residenziale via Cultrone Ragusa

Riceviamo e pubblichiamo.

Ragusa – Gentile Redazione,

scrivo per segnalare una situazione grave e ormai insostenibile che riguarda una zona residenziale del nostro territorio.

Più volte durante l’anno si verificano sversamenti della fognatura a cielo aperto, proprio nelle immediate vicinanze delle abitazioni, con evidenti problemi igienico-sanitari, cattivi odori e forte disagio per i residenti.

Il problema si ripete ormai da tempo. Ogni volta trascorrono diversi giorni prima che il Comune intervenga e, quando lo fa, vengono eseguiti interventi che sembrano essere soltanto temporanei e che non risolvono definitivamente la situazione. Dopo qualche settimana, infatti, il problema puntualmente si ripresenta.

Anche oggi ci troviamo nella stessa situazione: da alcuni giorni la fognatura è nuovamente a cielo aperto e, nonostante il disagio e la gravità della situazione, non si vede alcun intervento.

Noi cittadini siamo stufi di dover convivere con una situazione che non dovrebbe essere accettabile in una zona residenziale. Chiediamo che il problema venga affrontato una volta per tutte, con un intervento risolutivo e non con le consuete soluzioni provvisorie.

Ci rivolgiamo alla vostra testata affinché questa situazione possa essere portata all’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti, nella speranza che qualcuno finalmente intervenga in modo concreto e definitivo.

Grazie per l’attenzione.

I cittadini della zona

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