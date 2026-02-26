Scontro auto moto sulla Scicli-Donnalucata, ferito motociclista

A scontrarsi un'auto e una moto di grossa cilindrata.

Scicli – Uno scontro stradale si è verificato sulla Scicli-Donnalucata intorno alle 16:30. Una Ford Focus alla guida della quale si trovava un uomo di Scicli si è scontrata con una moto di grossa cilindrata all’ingresso di una stazione di carburanti.

Il giovane motociclista è rimasto ferito. Trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Maggiore di Modica è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ha riportato la frattura della tibia.

