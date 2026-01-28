Gregge di pecore annegato nell’ovile allagato durante il ciclone

Siracusa -Un gregge di pecore decimato dall’alluvione. A distanza di una settimana dal passaggio del ciclone Harry, decine di pecore sono morte a seguito dell’allagamento dell’ovile. Oggi si trovano ammassate in un terreno nei pressi della fonte Ciane.

Le squadre dei vigili del fuoco erano intervenute per salvare il gregge rimasto intrappolato nel recinto che si stava allagando.

Molte pecore sono state tratte in salvo, ma molte altre non ce l’hanno fatta.

Nella zona del ritrovamento delle carcasse, si è diffuso un olezzo nauseabondo e si temono ripercussioni sulle condizioni igienico sanitarie.

