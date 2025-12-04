Gregorio Paltrinieri simbolo del nuoto sarà il primo tedoforo di Milano Cortina 2026, tra gli azzurri il cestista Achille Polonara porterà il fuoco di rinascita

Cortina d’Ampezzo – L’atmosfera è calda come la fiamma olimpica che attraverserà il territorio italiano. Domani la torcia arriverà da Atene a Roma. E da qui sabato 6 dicembre avrà inizio il percorso lungo le strade della Capitale, il giorno successivo alla cerimonia dell’accensione al Quirinale.

Il pluricampione olimpico Gregorio Paltrinieri, vincitore di cinque medaglie olimpiche nel nuoto a Parigi e a Tokyo inaugurerà l’evento sportivo più significativo per l’ Italia degli ultimi anni. Ha costruito la sua carriera con costanza, sin dall’età di tre mesi in acqua complice la guida del padre ex nuotatore agonista. Cominciò nella rana, che rimase la sua specialità sino ai 12 anni e successivamente è passato allo stile libero.

Una presenza che segna un valore speciale anche in questa occasione, è quella del capitano dell’Italbasket Achille Polonara che sta lottando contro una forma di leucemia mieloide diagnosticata a giugno, durante i playoff del campionato di Serie A. In questi giorni il suo ritorno senza carrozzina a bordo campo è stato da brividi. Ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di una complicanza post-trapianto, definendo la sua ripresa “quasi un miracolo” e senza il trapianto della ragazza americana non c’è l’avrebbe fatta.

Due leggende dello sport azzurro investiti nel passaggio della torcia che porta alle olimpiadi invernali sono i campioni olimpici di scherma Elisa Di Francisca e il saltatore Gianmarco Tamberi.

Sportivi e personaggi noti al mondo dello spettacolo, del cinema e della moda si alterneranno poi lungo le vie della città, tra cui il tennista Matteo Berrettini, il cestita Italiano a vincere il titolo NBA Marco Belinelli, gli ex-cestisti Gigi Datome e Andrea Bargnani, Marco Belinelli.

La fiamma è una rappresentazione delo spirito olimpico e dell’unione tra atleti e tifosi, “l’importante è vedere l’affetto dei tifosi ” spiega Belinelli.

Tra i vari tedofori ci saranno anche l’ex-pilota Max Biaggi, il campione svedese ed ex fuoriclasse del Milan, Zlatan Ibrahimovic, il regista Giuseppe Tornatore, l’attrice Claudia Gerini, il cantautore Achille Lauro, Noemi, la stilista Lavinia Biagiotti, la pallavolista Miriam Sylla.

La tennista toscana e l’olimpionico del ciclismo Filippo Ganna sono volati ad Atene per ricevere la fiaccola e trasportarla in Italia. Lì, allo stadio Panathinaiko, approderà la fiamma dopo aver attraversato sette regioni elleniche nelle mani di 450 tedofori. La fiamma arriverà a Fiumicino per essere poi portata al Quirinale, dove per l’occasione si terra una prima breve cerimonia alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

