Grigliata da incubo in una villetta, il barbecue scatena un incendio

Augusta – Momenti di paura nel primo pomeriggio di domenica ad Agnone Bagni, nel territorio di Augusta, dove un incendio è divampato all’interno di una villa. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e del distaccamento di Augusta.

Il rogo si è sviluppato da un barbecue acceso nell’area esterna dell’abitazione. Una grigliata ha rischiato di trasformarsi in tragedia anche per la presenza di alcune bombole di gas, che hanno innalzato il livello di pericolo durante le fasi dell’emergenza.

I pompieri hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile, evitando conseguenze più gravi.

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