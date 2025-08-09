Grosso incendio all’ingresso di Marina di Modica, case evacuate. VIDEO

Le fiamme sono alimentate dal vento

Modica – Un grosso incendio è scoppiato poco prima delle 15 all’ingresso di Marina di Modica. Le fiamme sono alimentate dal vento. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo ad evacuare alcune case del villaggio delle cosiddette “casette colorate”. Il rogo si propaga a vista d’occhio grazie alla vegetazione secca di molti terreni incolti.

I vigili del fuoco invitano i cittadini a non curiosare lasciando libero il campo di intervento ai pompieri.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile e una squadra della Forestale, che hanno arginato l’incendio del canneto, appiccato in più punti.

© Riproduzione riservata