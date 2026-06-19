Gruppo di minori vandalizza il palatenda. “Non si fermano più neanche davanti alle video camere, convinti di restare impuniti”

Comiso – Un gruppo di minori ha vandalizzato il palatenda di Comiso. “Non si fermano più neanche davanti alle video camere, convinti di restare impuniti”, commenta con amarezza l’assessore Giovanni Assenza.

“Un amaro contrasto tra chi costruisce e chi distrugge. Mentre l’Amministrazione Comunale è impegnata in contemporanea nei lavori di riqualificazione e miglioramento del Palatenda per restituire alla cittadinanza una struttura più efficiente, un gruppo di piccoli teppisti ha pensato bene di vandalizzarla, agendo in pieno giorno e non curandosi nemmeno delle telecamere di sicurezza – spiega l’assessore Assenza -. È inaccettabile. Hanno agito alla luce del sole, sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, convinti di una totale impunità sentendosi protetti da non si sa quale scudo. Il paradosso fa male: da un lato ci sono i nostri uffici e gli operai che lavorano per migliorare e valorizzare l’impianto; dall’altro, c’è chi non ha il benché minimo senso del vivere civile. Ormai sembra che nessuna misura di controllo basti più da deterrente. Procederemo immediatamente con la denuncia formale alle autorità competenti, ma è evidente che la repressione non basta: un impegno maggiore e una vigilanza più severa da parte delle famiglie su questi ragazzi sarebbero i veri rimedi risolutivi”.

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