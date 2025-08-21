Guardia Costiera e la Polizia municipale sequestrano ombrelloni, lettini al lido Micenci

Scicli – Questa mattina, alle prime luci dell’alba, nell’ambito dell’operazione estiva ‘Mare e laghi sicuri 2025’, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Pozzallo e quello del Comando Polizia Municipale di Scicli hanno sequestrato un importante quantitativo di attrezzature (ombrelloni, sdraio e materiale vario) illecitamente lasciate “a posto fisso” impedendo l’uso pubblico di un tratto di spiaggia libera del litorale di Donnalucata (frazione di Scicli), disseminati su un’area di circa 7000 metri quadrati al lido Micenci e sino al lido Filippa.

L’intervento è stato necessario al fine di ristabilire la piena e libera fruizione dell’arenile, nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo del demanio marittimo, che non può essere in tal modo occupato in maniera permanente o continuativa.

Sanzionati anche due proprietari di due natanti lasciati sull’arenile.

Le attrezzature da spiaggia poste sotto sequestro (oltre 150 ombrelloni e 150 sedie con vari accessori), sono state trasferite con i mezzi messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Scicli e depositati presso locali di proprietà di quest’ultima, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La pratica di lasciare ombrelloni o altre attrezzature sulle spiagge libere per “prenotare” il posto costituisce un’occupazione abusiva di suolo demaniale e viola l’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

L’operazione proseguirà in altri lidi del litorale.

