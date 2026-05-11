Guardia Costiera in azione a Pozzallo: irregolarità sui rifiuti di bordo, elevate due multe

Pozzallo – Nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo svolta dalla Guardia Costiera di Pozzallo a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino, nell’ultima settimana sono state elevate due sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo pari a 6.666 euro, a seguito di controlli eseguiti su navi mercantili che hanno scalato il porto di Pozzallo.

Le violazioni accertate riguardano irregolarità connesse alla normativa in materia di gestione e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi, settore particolarmente delicato ai fini della prevenzione di possibili fenomeni di inquinamento marino e della salvaguardia dell’ecosistema costiero.

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