Condividi "Guardia medica Modica alta, l’Asp di Ragusa precisa e rettifica: “Nessuna smentita verso la sindaca Monisteri”" sui social

Modica – Nessuna smentita rispetto a quanto dichiarata dalla sindaca Maria Monisteri. L’Asp di Ragusa pubblica un comunicato di precisazioni sulla guardia medica di Modica alta: “Al fine di riportare chiarezza sul tema del presidio sanitario di Modica Alta e a seguito di alcune ricostruzioni di stampa, l’ASP di Ragusa precisa che non vi è stata alcuna smentita rispetto a quanto discusso questa mattina nel corso delle interlocuzioni fra il Direttore generale, Giuseppe Drago, e i rappresentanti istituzionali del territorio.

Resta confermato l’impegno dell’Azienda per dotare Modica Alta di un presidio sanitario H24. A questo servirà la riunione operativa con le strutture competenti indetta per la giornata di lunedì prossimo”.

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