Condividi "Guasto negli aeroporti italiani, disagi anche a Comiso e Catania" sui social

Comiso -A causa del guasto ai sistemi ENAV per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni.

SAC sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è al lavoro per garantire l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della Società è, inoltre, sul posto per supportare i passeggeri.

E invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

© Riproduzione riservata