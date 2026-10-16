Cronaca
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16/10/2026 11:53

Guasto negli aeroporti italiani, disagi anche a Comiso e Catania

Un problema nazionale.

di Redazione

Meteo: Comiso 27°C Meteo per Ragusa

Comiso -A causa del guasto ai sistemi ENAV per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni.

SAC sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è al lavoro per garantire l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della Società è, inoltre, sul posto per supportare i passeggeri.

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E invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

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