Condividi "Guasto sulla rete dati, ritardi e disagi negli aeroporti italiani, non è un attacco informatico" sui social

Milano – Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo sull’intero territorio nazionale. “A partire dalle 6, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni – informa l’Enav – sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”. L’Enav ha anche precisato che non si tratta nè di un attacco hacker nè di sabotaggio.

Le anomalie sono state riscontrate nella notte. “Grazie all’attivazione dei sistemi di contingency previsti – si spiega nella nota -, Enav ha garantito fino alle 6 di stamattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa”.

Disagi si stanno registrando negli aeroporti lombardi. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezz’ora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti. Ritardi anche all’aeroporto di Linate: da venti minuti a un’ora gli arrivi, fino a più di un’ora le partenze. Problemi anche all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

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