Condividi "Guccini è stato sepolto nel piccolo cimitero di Pavana, vicino alla mamma e al papà" sui social

Pistoia – Un congedo discreto come discreti sono stati gli ultimi giorni fino alla sua scomparsa: così è stata la sepoltura di Francesco Guccini nel piccolissimo cimitero di Pavana, il buen retiro sull’Appenino tosco emiliano, terra dei suoi avi, dove aveva scelto di vivere gli ultimi vent’anni, stanco della tentacolare Bologna delle osterie e delle notti a tirar tardi.

E vicino a papà Ferruccio e a mamma Ester riposerà il Maestrone: la cerimonia si è dunque tenuta mercoledi pomeriggio, seguita a quell’altrettanto toccante e ristretta della funzione di sabato scorso, con l’intervento del suo amico Zuppi, l’arcivescovo di Bologna, presidente della Cei.

Mercoledì c’erano dunque una cinquantina di persone, tra cui la figlia Teresa, la moglie Raffaella, amici intimi e molti pavanesi, per quest’ultimo atto rituale legato alla scomparsa.

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