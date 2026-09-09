Guccini, il giallo dei due testamenti: «Alla moglie la casa di via Paolo Fabbri». La delusione della figlia Teresa

Bologna – È stato aperto davanti al notaio Lorenzo Luca il testamento di Francesco Guccini datato 17 dicembre 2015. Un testamento pubblico, redatto davanti al notaio e a due testimoni, che però non sarebbe l’ultimo lasciato dal cantautore. Nel 2019, infatti, Guccini avrebbe stilato un secondo testamento, depositato presso un altro notaio bolognese e già pubblicato lunedì per volontà della moglie Raffaella Zuccari. Il documento più recente potrebbe contenere disposizioni differenti.

Le case di Pavana e via Paolo Fabbri

All’apertura del testamento del 2015 era presente Teresa, unica figlia di Guccini, alla quale sarebbero stati destinati diversi beni del padre. Nel testo del 2015 né la casa di Pavana né quella di via Paolo Fabbri a Bologna, però, sarebbero andate alla figlia. La residenza bolognese del cantaurore, in particolare, sarebbe stata destinata alla moglie Raffaella. A definire il quadro dell’eredità sarà però il testamento del 2019, successivo a quello aperto davanti al notaio Luca e potenzialmente diverso nelle disposizioni. Resta quindi da chiarire quale sarà il destino definitivo delle due case più legate alla vita di Guccini.

I funerali privati a Pavana

Guccini è morto il 6 agosto a Pavana, a 86 anni. I funerali si sono svolti due giorni dopo, l’8 agosto, nel cortile della casa di famiglia, in forma privata. Un mese dopo quell’ultimo saluto arriva dunque il momento dell’apertura delle sue ultime volontà.

Al momento non sono noti pubblicamente né i contenuti delle disposizioni testamentarie né eventuali decisioni relative al patrimonio artistico. E neppure uno degli amici bolognesi più vicini al cantautore, Giorgio Comaschi, aveva mai affrontato con lui l’argomento.

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