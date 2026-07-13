Guccione (Iblea acque): “65 milioni di investimenti e concorsi in arrivo”

Ragusa – Oltre 65 milioni di euro di investimenti già programmati, un piano di digitalizzazione dei servizi, il lancio della nuova app “My Iblea” e nuovi concorsi pubblici per rafforzare l’organico. Sono alcuni dei punti illustrati oggi dall’amministratore unico di Iblea Acque, Stefano Guccione, nel corso della conferenza stampa, a sette mesi dal suo insediamento, ospitata nella sede della società che gestisce il servizio idrico integrato dei dodici Comuni della provincia di Ragusa. Guccione ha definito l’iniziativa “un cambio di passo”, sottolineando la volontà di rendere l’azienda più trasparente e vicina al territorio. Attualmente Iblea Acque gestisce circa 110 mila utenze con 120 dipendenti, a fronte dei 222 previsti dal Piano d’Ambito, assicurando il servizio attraverso 262 infrastrutture tra pozzi, sorgenti, reti idriche e fognarie, impianti di sollevamento e depurazione.

“La società – ha detto Guccione- è impegnata nell’attuazione di investimenti infrastrutturali per oltre 65 milioni di euro destinati alla riduzione delle perdite idriche, alla digitalizzazione con l’installazione degli smart meter, all’adeguamento dei depuratori e al potenziamento delle reti. Niente piu file agli sportelli. Tra le novità annunciate figurano anche il rafforzamento dei sistemi informatici con l’avvio della nuova app “My Iblea”, che consentirà agli utenti di consultare bollette, inviare autoletture, seguire le pratiche online e ricevere notifiche sul servizio”. L’amministratore unico ha inoltre annunciato l’imminente pubblicazione di un concorso pubblico per nuove assunzioni e il potenziamento, entro la fine dell’anno, degli sportelli decentrati sul territorio.

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