Guida Michelin 2027, c’è solo una nuova Stella in Sicilia

Piacenza – Si aggiungono altri 24 indirizzi ai 341 ristoranti che detenevano la stella Michelin. L’annuncio al Teatro Municipale di Piacenza durante la presentazione della 72esima edizione della Guida Michelin Italia iniziata con un emozionante omaggio a Nadia Santini, chef del tristellato Il Pescatore, recentemente mancata, e il saluto video del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Molti i premi speciali:

Riconoscimento speciale Mindful Voices (nuova piattaforma editoriale globale lanciata dalla Guida Michelin che prende il posto della Stella Verde) a Jessica Rosval dello stellato Gatto Verde di Modena e a Fabrizio Caponi (L’Ciocio – Osteria di Suvereto – Livorno).

Premio Opening of The Year per un’apertura del 2026 particolarmente importante e significativa a Juan Camilo Quintero, chef del Quid a Roma. Premio Young Chef 2027 al più promettente giovane cuoco a Simone Lezzerini, 30 anni tra qualche giorno, di N’Uovo Vino e Cucina di Sutri (Viterbo) che ha ottenuto anche la sua prima Stella Michelin.

Sommelier award 2027 ad Andrea Bravaccini, Ristorante del lago a Bagno di Romagna. Marta Cottarella, fondatrice dell’Accademia Intrecci, ha premiato con Service Award 2027 il miglior operatore di sala del 2027, Stefania Lepore (Casa Klopè by Luigi Lepore a Francavilla Angitola).

Nessun nuovo “tristellato” d’Italia al Teatro Municipale di Piacenza, durante la presentazione della 72^ edizione della Guida Michelin Italia. Restano 13 i confermati della Guida dove c’è la sorpresa di Uliassi che perde una stella e i Quattro passi “sospeso”. Tra i grandi assenti figura appunto Uliassi di Senigallia, il ristorante di Mauro Uliassi che perde la terza Stella Michelin, conquistata nel 2018 con la Guida 2019 e mantenuta nelle successive edizioni. Un momento significativo è arrivato anche dall’intervento di Massimo Bottura, che dal palco ha voluto rivolgere un pensiero allo chef e a Katia Uliassi, invitando il pubblico ad applaudirli: “A nome di tutti, un applauso a Mauro e Katia”.

Diversa la situazione del ristorante Quattro Passi di Nerano, guidato da Fabrizio Mellino, per il quale il giudizio della Guida Michelin risulta sospeso in seguito alla chiusura del locale. Non si tratta quindi di una retrocessione legata alla valutazione gastronomica, ma di una situazione differente che contribuisce comunque a ridurre il numero dei tristellati italiani.

Restano 13 i confermati nel massimo il riconoscimento che sono:

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti di Serralunga d’Alba Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona Villa Crespi a Orta San Giulio Da Vittorio a Brusaporto Le Calandre a Rubano Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio l’Osteria Francescana di Modena l’Enoteca Pinchiorri di Firenze La Pergola a Roma Reale a Castel di Sangro Enrico Bartolini al Mudec a Milano Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico Piazza Duomo – Alba

Le nuove due Stelle Michelin annunciate oggi al Teatro Municipale di Piacenza sono tre:

Pascucci al Porticciolo a Fiumicino (chef Gianfranco Pascucci)

Orma Roma nella capitale (Roy Salmon Caceres)

Al Gatto Verde a Modena (Jessica Rosval)

Roy Caceres conquista un doppio riconoscimento, ottenendo anche il premio Passion Dessert. Grande soddisfazione anche per Jessica Rosval, chef del ristorante Al Gatto Verde, all’interno di Casa Maria Luigia, il progetto di Massimo Bottura e Lara Gilmore. La chef canadese è stata recentemente premiata come World’s Best Female Chef 2026 da The World’s 50 Best Restaurants.

I 24 NUOVI RISTORANTI CON UNA STELLA MICHELIN

Visione Restaurant & Living – Samuele Murro Barbaresco (Cuneo)

Akoya – Christian Mandura e Alessandro Daddea Torino

Strattoria – Alessio Rossi Montrigiasco (Novara)

Casa Romano – Luca Adobati Alzano Lombardo (Bergamo)

Autem – Luca Natalini Milano

Quid – Juan Camilo Quintero Roma

Nomos Ante – Giulio Luigi Zoli Roma

Téa del Kosmo – Michele Talarico Livigno (Sondrio)

Mamesa – Marc Bernhart Burgusio (Bolzano)

Baldo Vino – Marco Casshai Pistoia

1224 Restaurant Cortina – Federico Rovacchi Cortina d’Ampezzo (Belluno)

Ulia – Salvatore Camedda Arzachena (Sassari)

La Limonaia – Cesare Grandi Torino

Tosca – Daniele Serra Casole d’Elsa (Siena)

N’uovo Vino e Cucina – Simone Lezzerini Sutri (Viterbo)

Casa Rapisarda – Alessandro Rapisarda Numana (Ancona)

Amano – Vincenzo Sorvillo Cagliari

Casanova – Michele Panzarini Polignano a Mare (Bari)

Bros’ – Floriano Pellegrino e Isabella Potì Martina Franca (Taranto)

Maxi – Emanuel Scotti Vico Equense (Napoli)

Osteria Arbustico – Cristian Torsiello Paestum (Salerno)

La Spigola – Roberto Pisano Golfo Aranci (Sassari)

Locanda Baggio – Daniele Dalla Riva Asolo (Treviso)

Charleston by Giovanni Solofra – Giovanni Solofra, Manuel Motta e Roberta Merolli Palermo

Il Premio Passion Dessert

Durante la cerimonia sono stati inoltre assegnati cinque premi Passion Dessert, riconoscimento dedicato ai ristoranti che si distinguono per la qualità e la creatività della loro proposta dolce.

I ristoranti premiati sono:

Verso Capitaneo – Milano

Lorelei – Sorrento

Orma Roma – Roma

QUID – Roma

Charleston by Giovanni Solofra – Palermo – pastry chef Roberta Merolli

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