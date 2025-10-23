Ha accoltellato il parroco durante la confessione

Gela – Una mattina di terrore a Gela. Dentro la chiesa del Carmine, in via Cairoli, un uomo ha raggiunto la sagrestia e si è avvicinato al parroco con la scusa di volersi confessare. Pochi istanti dopo don Nunzio Samà è stato colpito all’addome, probabilmente con un coltello o un oggetto appuntito. Ferito di striscio, è riuscito a chiedere aiuto.

A dare l’allarme è stata una fedele che ha sentito le urla. Il sacerdote è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele, le sue condizioni non destano preoccupazione. La chiesa era aperta e in pochi minuti si è riempita di residenti e commercianti accorsi per capire cosa fosse successo.

L’aggressore, descritto come un uomo con gravi disagi sociali, è riuscito a fuggire. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

