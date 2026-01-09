Ha festeggiato 103 anni con la Polizia la signora Amelia, capace di scovare una truffa di 8 mila euro

Augusta, Siracusa – È diventata testimonial contro le truffe agli anziani dopo aver sventato un raggiro.

Un compleanno speciale, carico di emozione e riconoscenza, quello celebrato oggi ad Augusta dalla signora Amelia, che il 6 gennaio scorso ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 103 anni. Una vita lunga e intensa, segnata da esperienze, memoria e soprattutto da una straordinaria lucidità che negli ultimi anni l’ha resa un punto di riferimento nella lotta alle truffe ai danni degli anziani.

Proprio grazie alla sua prontezza e al sangue freddo, la signora Amelia è riuscita a smascherare alcuni malintenzionati che avevano tentato di raggirarla, evitando di cadere nella loro trappola. Da quell’episodio è nato un legame speciale con la Polizia di Stato, che l’ha voluta come simbolo e testimonial delle campagne di prevenzione contro le truffe, soprattutto a tutela delle persone più fragili.

Nel giorno del suo compleanno, Amelia ha scelto di festeggiare circondata dall’affetto dei poliziotti del Commissariato di Augusta, gli stessi che le sono stati accanto in quel delicato momento. Un gesto sentito, a testimonianza di un rapporto costruito sulla fiducia e sulla stima reciproca.

© Riproduzione riservata