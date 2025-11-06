Ha il cuore a destra: operata con tecnica a specchio

Palermo – Ha il cuore a destra. Un caso rarissimo quello dell’anziana donna siciliana che è stata operata dall’équipe cardiochirurgica del Maria Eleonora Hospital di Palermo. Le è stata impiantata con successo una valvola aortica per via percutanea. La paziente è affetta da destrocardia, una condizione in cui il cuore è orientato verso il lato destro del torace anziché a sinistra. L’intervento, realizzato in una sala ibrida di ultima generazione, ha richiesto un approccio tecnico “speculare” per adattarsi all’anatomia invertita della donna.

La destrocardia è un’anomalia congenita che si riscontra in circa un caso ogni 12 mila nascite. Spesso non provoca sintomi e viene scoperta per casualità durante esami diagnostici. In questo caso la paziente era affetta da stenosi aortica calcifico-fibrotica, una patologia degenerativa che restringe l’apertura della valvola, quindi necessitava della sostituzione della valvola aortica.

La scelta è ricaduta sulla Tavi, una metodica mininvasiva che consente di impiantare una nuova valvola senza aprire il torace, passando attraverso l’arteria femorale. L’intervento, condotto dal dottor Marco Moscarelli insieme con il professore Khalil Fattouch, è riuscito perfettamente. La paziente ha recuperato rapidamente le forze e la funzionalità e ha potuto tornare alla sua vita quotidiana con una valvola pienamente funzionante.

“I casi di Tavi in pazienti con destrocardia descritti nella letteratura scientifica mondiale si contano sulle dita di una mano – spiega Moscarelli -. Abbiamo dovuto pianificare ogni fase come se lavorassimo davanti a uno specchio: l’anatomia invertita imponeva di rivedere completamente l’approccio tecnico e le manovre procedurali”.

