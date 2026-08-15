Ha riaperto l’aeroporto di Catania. L’Etna? fa le bizze

Catania – Etna ballerino per tutta la mattina. Poco prima delle 14 è arrivata la notizia che molti viaggiatori aspettavano: la riapertura di Fontanarossa.

Così come annunciato dalla Sac, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3 dello scalo. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania a partire dalle 14.

L’Ingv in mattinata aveva emesso tre avvisi Vona per i voli: in poche ore l’allerta è passata dall’arancione al rosso per poi tornare arancione.

LA SITUAZIONE SULL’ETNA. Sul vulcano prosegue l’attività effusiva dalle bocche a quota 2.750 e 1.990 metri. Il fronte più avanzato dei flussi lavici si attesta a una quota di 1.600 metri circa in prossimità di Rocca Musarra, sovrapponendosi alle colate precedenti. Intorno alle 11 al cratere di Nord-Est si è verificata un’esplosione di breve durata che ha generato una colonna di cenere che si è dispersa in direzione sud. Al momento prosegue soltanto una debole emissione di cenere.

CENERE IN TRE PROVINCE. La cenere provocata dall’eruzione dell’Etna ha ricoperto diversi paesi delle province di Siracusa, Messina e Catania. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità.

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