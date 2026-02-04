Ha tentato di incendiare il Municipio di Modica, perizia psichiatrica per lui

Modica -Il 9 gennaio un uomo, in evidente crisi psichiatrica ha fatto irruzione negli uffici comunali chiedendo di incontrare la sindaca per chiedere denaro. Alla notizia della sua assenza avrebbe perso il controllo di sè.

Ha afferrato una tanica di benzina destinata a un decespugliatore, ne ha versato il contenuto sul pavimento e ha minacciato di appiccare il fuoco.

Solo il rapido intervento della polizia municipale e dei carabinieri ha scongiurato il peggio, portando all’arresto dell’interessato.

La vicenda è approdata in aula davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa.

La difesa ha inoltre sollecitato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, per consentire la prosecuzione dei percorsi terapeutici presso il Dsm e il Sert.

Il magistrato ha chiesto il parere del pubblico ministero sulla possibilità di concedere gli arresti domiciliari, riservandosi la decisione.

