Ha un tumore al colon ma pensa che è sciatica. «Faceva stretching e yoga per stare meglio». Un mese dopo è morto a 38 anni

Londra – Scherzava con i figli: diceva che il suo mal di schiena era dovuto «solo all’invecchiamento». Ma è morto pochi giorni dopo aver scoperto che quel dolore era dovuto a un tumore al colon retto. Steve Burrows, di St Neots nel Cambridgeshire, è stato improvvisamente colpito da fitte nella parte bassa della schiena a fine luglio e ha iniziato a fare esercizi di yoga per alleviare il dolore. Non sapeva a cosa stesse andando incontro.

Ma dopo un mese, il dolore non si è attenuato, diventando insopportabile, e il trentottenne si è recato al pronto soccorso. Qui, le scansioni hanno rivelato che aveva un cancro al retto, un tipo di tumore intestinale che ha origine nel retto. Purtroppo, ulteriori esami, effettuati subito dopo, hanno dimostrato che si trattava di un quarto stadio, quindi il tumore si era diffuso ad altre parti del corpo. Dopo il rapido peggioramento delle sue condizioni, è stato trasferito in un hospice ed è morto il 27 settembre, appena due mesi dopo aver avvertito i primi sintomi.

La sciatica

Ora la sua ex compagna, Bethan Kester, chiede alla gente di non ignorare i sintomi insoliti e di non aver paura di andare dal medico per farsi visitare. Ricordando la sua straziante esperienza, la Kester, 35 anni, ha dichiarato: «È devastante per tutta la mia famiglia. È stato letteralmente un mese fa che gli hanno detto che aveva un cancro, e ora non può più essere qui, ci ha tolto il fiato a tutti. Ha iniziato ad avere delle fitte nella parte bassa della schiena e cercava di fare esercizi di stretching in stile yoga per alleviare il dolore. Prima che capissimo di cosa si trattasse, il dolore era praticamente costante per tutto il giorno, tutti i giorni. A volte era solo un dolore sordo, altre volte il dolore aumentava. Stava in ginocchio sul pavimento, abbracciato al divano, allungandosi perché pensava fosse sciatica». Poi ha aggiunto: «Da lì in poi è peggiorato fino al punto che era piegato in due e non riusciva a muoversi molto. Faceva sempre battute sull’invecchiamento. Diceva ai miei figli “è solo la vecchiaia” e io gli rispondevo “hai solo 38 anni”. IBurrows era affetto da poliposi adenomatosa familiare (FAP), una patologia ereditaria che provoca la formazione di polipi non cancerosi (crescita anomala di tessuto) nell’intestino.

La telefonata

Studi hanno dimostrato che i polipi possono diventare un cancro, senza trattamento. Decenni dopo, la signora Kester ha detto: «È stato uno shock enorme per tutti. È iniziato come qualcosa di apparentemente innocente come un mal di schiena, quindi non avrei mai pensato che questo sarebbe stato l’esito. Il mal di schiena si è rivelato essere un tumore che premeva sui suoi nervi. Era devastato, mi ha telefonato e piangeva a dirotto, era davvero spaventato. Una volta che la diagnosi iniziale si è fatta strada, ha detto: “Combatterò questa cosa e ce la faremo”».

Migliori amici

«Ha completamente devastato il suo corpo prima che qualcuno potesse rendersene conto, e ci ha colti tutti di sorpresa». Burrows e la compagna sono stati insieme quasi cinque anni e, nonostante la separazione, lei dice che erano rimasti migliori amici. La donna ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per coprire le spese del funerale e dargli “il giusto addio che merita”. «Anche se non abbiamo funzionato, eravamo ancora migliori amici e ci vedevamo tutti i giorni ed è stato una parte importante della nostra famiglia», ha detto. «Se c’è qualcosa di diverso nel tuo corpo, fallo controllare. Anche se non è niente, meglio andare a farti controllare per scoprire che non è niente».

© Riproduzione riservata