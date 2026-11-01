Halloween, gli incappucciati hanno devastato Pozzallo. Identificato un 14enne italiano

Pozzallo – Nella tarda serata di ieri, un gruppo di giovanissimi incappucciati, ha vandalizzato alcune zone della città distruggendo aiuole, contenitori dei rifiuti, lampioni della pubblica illuminazione e ha lanciato bengala in alcune vetrine di attività commerciali.

Alle 22:30 di ieri sera il Sindaco Roberto Ammatuna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che sono intervenute e nella mattinata di oggi, in un colloquio con il Questore, si è convenuto di approfondire la delicata vicenda in un apposito incontro per evitare che tali fatti abbiano a ripetersi.

Un quattordicenne italiano residente nella nostra città è stato già identificato.

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