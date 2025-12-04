Hanno bruciato l’auto del parroco

Francofonte, Siracusa -L’autovettura di don Carmelo Scalia, parroco della chiesa di San Francesco, a Francofonte, è stata distrutta da un incendio. La Renault Clio, si trovava parcheggiata all’interno dell’area parrocchiale, un luogo recintato. Don Carmelo è stato svegliato dallo scoppio dei pneumatici intorno alle 3 di stamane: ha lanciato l’allarme ma nel giro di pochi minuti il rogo ha distrutto il veicolo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Alcune settimane fa un altro atto vandalico era avvenuto nella stessa parrocchia: erano state distrutte alcune aiuole e danneggiate le statue della Madonna. L’amministrazione comunale ha espresso solidarietà a padre Carmelo.

“Carissimi amici – scrive il parroco su Facebook – ancora una volta Francofonte ha vissuto una notte da incubo, ancora una volta è la nostra Parrocchia ad essere presa di mira stavolta, però, attraverso, la mia macchina. Ha preso fuoco da sola, qualcuno le ha dato fuoco? Non lo sappiamo! Comunque, Francofonte, rimane la nostra bella Francofonte, non odiamola, ma andiamo avanti nella certezza che presto tutto si aggiusterà, Francofonte ritornerà a risplendere. Dio ci benedica!”.

