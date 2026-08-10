Hanno distrutto la panchina di Sampieri. È solo idiozia

La panchina è stata realizzata con amore e cura da Gabriella e Andrea.

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Scicli – Era l’aprile del 2025 e questo Giornale segnalava la nascita di una nuova panchina in legno lungo la camminata che dal moletto di Sampieri va alla scogliera di Costa di Carro.

La panchina è stata realizzata con amore e cura da Gabriella e Andrea, modicani, che hanno voluto aggiungere così un’occasione di poesia a chi desidera concedersi un momento di meditazione davanti al mare.

Un vandalo ha deciso di distruggerla. È solo idiozia.

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