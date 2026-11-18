Latina – E se la carbonara diventasse un panettone? Quella che potrebbe sembrare una provocazione gastronomica si è trasformata in una ricetta da medaglia d’oro. A firmarla è Flavio Serangeli, panificatore di Latina, che ha conquistato il primo posto nella categoria Panettone Salato a «The Best Panettone of the World 2026», la competizione internazionale organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), conclusa ieri alla Mostra d’Oltremare di Napoli nell’ambito di Gustus.

La sua creazione ha lasciato il segno portando uno dei piatti più rappresentativi della cucina romana nel mondo dei grandi lievitati. Un panettone salato che riproduce i sapori della carbonara, con tanto di gelée al tuorlo e pecorino: un’interpretazione inedita, capace di unire identità gastronomica, tecnica artigianale e creatività.

Non una semplice rivisitazione, ma un progetto gastronomico che rompe gli schemi della tradizione natalizia, dimostrando come anche un prodotto simbolo delle feste possa diventare il terreno di una nuova sperimentazione.

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