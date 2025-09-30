“Hanno mangiato i passaporti…”. Volo Milano-Londra costretto al dirottamento su Parigi

Milano – Sta emergendo in queste ore la notizia di un aereo Ryanair che, dopo essere decollato da Milano in direzione di Londra, sarebbe stato dirottato su Parigi a causa di un allarme a bordo. Accadono spesso queste cose nei cieli europei e le ragioni possono essere svariate ma le ragioni per le quali il volo sarebbe stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione, con conseguenti disagi per i passeggeri ma anche per la compagnia aerea, potrebbero aprire scenari nuovi.

Pare, infatti, che non appena il velivolo si è trovato a una adeguata distanza dallo scalo di Orio al Serio dal quale era decollato, due soggetti per il momento non identificati abbiano iniziato a distruggere i propri passaporti, mangiandoseli. Uno di loro pare fosse seduto nelle prime file del velivolo mentre l’altro si sarebbe chiuso in bagno per completare l’opera, gettandolo nello scarico. Considerando la situazione a bordo e i rischi che si sarebbero potuti correre, non conoscendo quali fossero le intenzioni dei due uomini, l’equipaggio avrebbe deciso di effettuare l’atterraggio a Parigi, primo scalo utile disponibile per l’emergenza. A raccontare quanto accaduto è stato un passeggero inglese che si trovava sul volo di rientro a casa dopo aver trascorso qualche giorno insieme agli amici in Italia.

Sono stati, ha riferito, “ i 15 minuti più spaventosi della mia vita “. Al Daily Star ha raccontato che “ l’aereo è decollato e 15-20 minuti dopo, una volta spento il segnale delle cinture, è successo qualcosa di molto strano nella parte anteriore dell’aereo. Lo staff è stato avvisato ed è andato a vedere cosa stava succedendo: improvvisamente l’atmosfera è cambiata completamente: nessuno a bordo sapeva cosa stesse succedendo, queste persone si comportavano in modo strano “. Quando si è capito che il problema erano due passeggeri che stavano “mangiando” il proprio passaporto, a bordo “ è scoppiato il panico “. Il caos a bordo è aumentato quando uno degli assistenti di bordo avrebbe bussato alla porta del bagno per farsi aprire, senza ottenere risposta.

“ Questo ha portato a una tensione ancora maggiore, l’hostess ha poi fatto un annuncio pubblico che è stato così schietto e diretto… Questo ha spaventato le persone a un altro livello. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo “, ha raccontato ancora il passeggero, che ha preferito rimanere anonimo. All’atterraggio a Parigi, la polizia francese sarebbe salita a bordo dell’aereo per portare via i due uomini e dopo due ore di scalo l’aereo sarebbe ripartito per Londra. “ Penso che Ryanair sia stata brillante nel gestirla in un certo modo. Hanno distribuito bevande verso la fine del volo, mentre stavamo arrivando sopra Stansted “, ha concluso il passeggero.

