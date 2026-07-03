Heather Parisi madrina del Siracusa Pride 2026

Siracusa – Siracusa Pride 2026: Heather Parisi sarà la madrina ufficiale della manifestazione.

«Alla comunità LGBTQ+ io devo tutto. E quando dico tutto, intendo ogni singolo passo della mia vita. A 13 anni ero solo una bambina con un sogno e un biglietto di sola andata per San Francisco. Avevo paura, ero sola, ma loro mi hanno preso per mano. Sono stati la mia famiglia lontano da casa: mi hanno cresciuta quando nessuno mi capiva, mi hanno protetta quando il mondo era troppo duro, mi hanno insegnato che la diversità non si nasconde, si danza. Da allora non li ho mai lasciati. In televisione, contro tutto e contro tutti, ho seminato gesti silenziosi, battute che sembravano leggere ma che pesavano come macigni, messaggi dritti al cuore che non avevano bisogno di fare rumore per essere rivoluzionari. Quelli erano per loro. Per restituire un po’ di quell’amore che mi hanno regalato. Ma ora non basta più sussurrare. Ora voglio gridarlo. Perché in un tempo in cui i diritti non sono mai scontati, bisogna esserci con il corpo, con la voce, con l’anima. Per questo, Siracusa, preparati. Non vengo solo a fare la madrina. Vengo a ballare con chi mi ha insegnato a non avere paura. Vengo a stringere chi è stanco. Vengo a dire a ogni ragazza e ragazzo che si sente solo: non sei mai stato solo e non lo sarai mai. Siracusa Pride, I’m coming. E non sarò sola. Voi ci sarete?», dichiara Heather Parisi.

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