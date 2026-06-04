«Ho sofferto di depressione, rimanevo sul divano e mia moglie andava al lavoro. Poi il licenziamento». Gabriele Cirilli

Un racconto intimo, doloroso, ma segnato dal riscatto. Gabriele Cirilli è stato ospite della puntata di venerdì 29 maggio a La volta buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Nel salotto televisivo, il comico ha ripercorso i passaggi più difficili della sua esistenza, accendendo i riflettori sul dramma della depressione e sull’isolamento che lo hanno colpito in passato.

«Ho sofferto di depressione e isolamento.

Ho passato giorni interi sul divano, mentre mia moglie andava a lavoro», ha confessato l’attore senza filtri, descrivendo un periodo buio vissuto prima che i riflettori del grande successo si accendessero su di lui. Una paralisi emotiva superata grazie a una spinta professionale inaspettata: un provino per uno spot pubblicitario insieme a Nancy Brilli, diretto dal regista Alessandro D’Alatri. Quell’occasione, nata dall’insistenza della sua agente, ha rappresentato la vera scintilla della rinascita.

Al centro della sua linea di galleggiamento c’è sempre stata Maria, la moglie. Cirilli ha ricordato con commozione il coraggio della donna, che di professione faceva la farmacista e che non ha esitato a licenziarsi per seguire il sogno del marito a Milano. Nel passato del comico, prima della notorietà, ci sono stati lavori umili come lo scaricatore a Roma e il cameriere nei ristoranti. Un percorso tortuoso in cui la figura della consorte è risultata decisiva: «Lei mi ha sempre spronato, non ha mai mollato», ha concluso l’artista.

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