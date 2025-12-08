“Ho un lavoro per te, porta 400 euro”. Ma è una truffa

Catania – Dalla pubblicazione di un annuncio on line per cercare lavoro con tanto di curriculum, una 20enne catanese si è ritrovata con 392 euro in meno in tasca e senza impiego.

La giovane ha ricevuto una telefonata sul suo cellulare da parte di un numero sconosciuto. L’interlocutore, dopo averle comunicato di avere un lavoro ad hoc per lei, le ha dato appuntamento in piazza Michelangelo Buonarroti a Catania precisando di portare 100 euro.

La ventenne, fiduciosa per questa occasione, si è presentata con i soldi che ha consegnato a un uomo, il quale le ha spiegato che servivano per pagare un commercialista con studio in piazza e di attendere le sue comunicazioni.

Lo stesso giorno la giovane ha ricevuto un’altra telefonata sempre dallo stesso numero e interlocutore, il quale le ha chiesto di inviare tramite una app di pagamento altro denaro per l’acquisto di marche da bollo. La donna ha inviato prima 46 euro, poi 82 e infine tre volte la somma di 40 euro.

Nel corso delle successive conversazioni telefoniche l’uomo incontrato in piazza le ha detto di non aver ricevuto il denaro, e l’ha invitava a ripetere i pagamenti. La 20enne dopo aver inviato altri 90 euro, cominciando ad avere dei dubbi, ha scoperto che nel palazzo indicato in piazza Michelangelo non c’era uno studio di commercialista.

Dopo aver richiamato al cellulare l’uomo, gli ha chiesto spiegazioni. Quest’ultimo, le ha risposto che, se non si fidava, le avrebbe restituito i soldi. Non avendo ricevuto il denaro indietro la ragazza ha chiamato i carabinieri che, attraverso le transazioni effettuate e le ricerche effettuate sui social network, sono riusciti a individuare l’interlocutore, un 33enne catanese. Per lui è scattata la denuncia.

© Riproduzione riservata