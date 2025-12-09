I 70 anni dell’Archvio di Stato di Ragusa, un convegno

Ragusa – Al fine di celebrare il settantesimo anniversario dalla sua istituzione, l’Archivio di Stato di Ragusa, in collaborazione con la Struttura Didattica Speciale di Ragusa – UniCt, la Società Ragusana di Storia Patria e l’APS-Archivio degli Iblei, organizza il Convegno di studi Territorio ibleo e patrimonio archivistico, che avrà luogo a Ragusa, presso i locali dell’Auditorium “Saro Di Grandi” – Sala Avis, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025.

Tale evento, che chiude il calendario annuale di iniziative celebrative per i 70 anni dell’Istituto, si preannuncia come un momento di alto spessore scientifico e divulgativo, in cui docenti, ricercatori e studiosi provenienti da tutta Italia presenteranno il frutto di ricerche innovative dedicate al territorio ibleo, indagato attraverso le fonti d’archivio.

Il convegno si pone l’obiettivo di festeggiare l’anniversario dell’Archivio di Stato attraverso un evento capace di veicolare contenuti scientifici, giovando al progredire della ricerca, promuovendo la ricchezza del patrimonio archivistico come riflesso di un territorio, delle sue istituzioni e della sua storia, ricordando l’alto ruolo rivestito dagli Archivi di Stato.

L’evento si struttura in due giornate, per un totale di quattro sessioni, in cui si alterneranno contributi appartenenti ad aree tematiche eterogenee, le quali comprenderanno storia e archivistica, arte e filologia, architettura e storia di genere, moda e costume, archeologia, economia e politica. Uno spazio particolare verrà riservato anche al mondo della scuola, protagonista nella primissima parte del venerdì mattina con interventi dedicati ad alcune delle esperienze didattiche e laboratoriali realizzate negli ultimi mesi in Archivio, nell’ambito dei servizi educativi d’Istituto.

© Riproduzione riservata