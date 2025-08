I balli di gruppo, le risate con le amiche: in due video gli ultimi istanti di vita di Simona Cinà

Bagheria, Palermo – Una gomma di jeans e una camicia verde, un bicchiere di plastica in mano, la musica ad alto volume, un ballo di gruppo e tante risate. Sono gli ultimi istanti di vita di Simona Cinà in uno dei video girato dagli amici che erano alla festa di laurea in cui la ventenne ha perso la vita in piscina.

In un altro video, la ragazza è in una stanza insieme a due amiche che cantano, ballano e ridono mentre un cellulare le riprende. Momenti di normalità a una festa con circa 80 giovani invitati, momenti in cui nulla sembra presagire la tragedia, momenti in cui Simona sembra felice e spensierata.

