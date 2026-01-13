I bambini della scuola Palamentano a Pozzallo fanno lezione al freddo

Pozzallo – Gentile Ragusanews,

sono genitore di un alunno che frequenta la scuola Palamentano di Pozzallo.

Vi scrivo per denunciare come non è stato attivato il riscaldamento della struttura scolastica? I bambini sono rientrati a scuola il 08/01/26 in un ambiente freddo e nel periodo di ondata di gelo nordico.

Ho chiesto le ragioni di tale disservizio ma le risposte sono “kafkiane”. A questo punto mi rivolgo al vostro Giornale per segnalare il disagio in cui i bambini fanno lezione.

