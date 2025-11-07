Cronaca
07/11/2025 19:05

I buttafuori abusivi a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa, un controllo amministrativo ad un locale di pubblico spettacolo

di Redazione

Ragusa – Nel corso dei  controlli predisposti dalla Questura ai locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento della provincia, sono state rilevate delle irregolarità, configurate come illeciti amministrativi, che sono state puntualmente sanzionate.

In particolare, la verifica ad un locale di Marina di Ragusa svolta dagli agenti mentre era in corso una serata danzante, regolarmente autorizzata, ha consentito di rilevare che gli addetti ai servizi di controllo e sicurezza impiegati nella circostanza non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio, e pertanto privi di qualsiasi autorizzazione necessaria a svolgere la delicata mansione all’interno dei locali di pubblico spettacolo, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Pertanto, per tali illeciti amministrativi, sono stati elevati i relativi verbali sia a carico dei due addetti alla sicurezza, sia a carico del titolare dell’istituto di vigilanza, per aver impiegato personale privo dei necessari requisiti.

