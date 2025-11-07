I buttafuori abusivi a Marina di Ragusa

In particolare, la verifica ad un locale di Marina di Ragusa svolta dagli agenti mentre era in corso una serata danzante, regolarmente autorizzata, ha consentito di rilevare che gli addetti ai servizi di controllo e sicurezza impiegati nella circostanza non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio, e pertanto privi di qualsiasi autorizzazione necessaria a svolgere la delicata mansione all’interno dei locali di pubblico spettacolo, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Pertanto, per tali illeciti amministrativi, sono stati elevati i relativi verbali sia a carico dei due addetti alla sicurezza, sia a carico del titolare dell’istituto di vigilanza, per aver impiegato personale privo dei necessari requisiti.