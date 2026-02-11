I carabinieri la scortano in ospedale, ma partorisce in auto. Mamma e bimbo stanno bene

Una donna ha partorito in macchina mentre con il marito si dirigeva all'ospedale di Trapani
di Redazione
Una donna ha partorito in macchina mentre con il marito si dirigeva all’ospedale di Trapani, scortata dai carabinieri. E’ accaduto all’alba. L’auto con a bordo la coppia è stata notata dai militari mentre sfrecciava a forte velocità.
Dopo essersi accertati di quanto stava accadendo, i carabinieri hanno scortato la macchina fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, preavvisando nel frattempo dell’arrivo della donna per consentire di predisporre quanto necessario. Arrivati in ospedale, quando i sanitari si sono avvicinati alla macchina hanno notato la donna che teneva il piccolo tra le braccia. Portati al reparto di Neonatologia, mamma e bimbo stanno bene.
