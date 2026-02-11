Condividi "I carabinieri la scortano in ospedale, ma partorisce in auto. Mamma e bimbo stanno bene" sui social

Una donna ha partorito in macchina mentre con il marito si dirigeva all’ospedale di Trapani, scortata dai carabinieri. E’ accaduto all’alba. L’auto con a bordo la coppia è stata notata dai militari mentre sfrecciava a forte velocità.

Dopo essersi accertati di quanto stava accadendo, i carabinieri hanno scortato la macchina fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, preavvisando nel frattempo dell’arrivo della donna per consentire di predisporre quanto necessario. Arrivati in ospedale, quando i sanitari si sono avvicinati alla macchina hanno notato la donna che teneva il piccolo tra le braccia. Portati al reparto di Neonatologia, mamma e bimbo stanno bene.

