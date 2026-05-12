I colpi con le ruspe ai bancomat delle banche, la Prefettura corre ai ripari

Ragusa – È stato sottoscritto, nella mattinata di oggi, tra il Prefetto, Dott.ssa Tania Giallongo, ed il rappresentante di OSSIF – Centro di Ricerca dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulla Sicurezza Anticrimine, Dott. Marco Iaconis, il “Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti” volto, appunto, alla prevenzione di azioni criminose, migliorando la sicurezza e contrastando rapine e frodi informatiche.

All’incontro per la sottoscrizione del documento, che costituisce un utile strumento, particolarmente significativo anche in relazione ai recenti episodi di attacchi agli sportelli ATM ed alle sempre più diffuse frodi informatiche, hanno preso parte i vertici locali delle Forze di Polizia ed i rappresentanti di alcuni degli Istituti bancari aderenti che, in atto, sono i seguenti:

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

BANCA SELLA

BANCO BPM

BPER BANCA

COMPASS

CREDIT AGRICOLE

CREDITO EMILIANO

INTESA SAN PAOLO

UNICREDIT

Il protocollo, redatto sulla scorta del Protocollo d’intesa nazionale sottoscritto tra ABI e Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, prevede, oltre all’adozione da parte delle banche di una serie di misure di sicurezza a mitigazione dei vari rischi (rapine, furti agli ATM ed alle cassette di sicurezza, frodi legate anche all’uso di intelligenza artificiale, truffe e attacchi vandalici) anche una reciproca e sinergica collaborazione con le Forze di Polizia ai fini di massimizzare l’attività di prevenzione.

Il Prefetto, nell’occasione, ha espresso la propria soddisfazione, individuando nel protocollo uno strumento volto a tutelare dipendenti e clienti consentendo l’operatività in condizioni di sicurezza.

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