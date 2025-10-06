I Coma Cose si dicono addio, Fausto e California si sono lasciati

Milano – Dieci anni di musica, d’amore e di vita insieme. Oggi, l’addio. I Coma Cose – il duo formato da Fausto Lama e Francesca Mesiano “California” – hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale.

«Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati», scrivono in un lungo post su Instagram. Parole che arrivano a pochi giorni da due forfait: prima l’assenza al concerto di Francesca Michielin «per motivi personali», poi la cancellazione delle due date nei palazzetti, il 27 ottobre al Forum di Assago e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma.

Il messaggio annuncia una scelta arrivata dopo mesi di riflessioni: «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere».

Una confessione che sorprende, ma non troppo: già la scorsa estate, infatti, i rumors di un tradimento avevano fatto pensare a una crisi, smentita poi dal tour e dai sorrisi sul palco. Ma ora è ufficiale: i Coma_Cose chiudono un capitolo lungo un decennio, che aveva portato il loro amore, suggellato dal matrimonio appena un anno fa, prima nelle canzoni e poi a Sanremo.

Tra le righe del loro addio c’è tanta gratitudine: «Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale».

E ancora: «L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo».

