I coniugi siciliani morti in Germania avevano segnalato odore di gas

Berlino – Potrebbe non essere un semplice incidente la fuga di gas che è costata la vita alla famiglia siciliana in Germania. Alcuni vicini hanno confermato a diversi organi di stampa tedeschi che i due coniugi, Francesco e Nancy (originari di Castellammare del Golfo) si erano lamentati per un improvviso e inaspettato aumento del consumo di gas e, di conseguenza, dei costi.

Una vicina ha parlato con il quotidiano Bild: “Il 23 dicembre Nancy è venuta da me dicendomi che era sorpresa della sua bolletta del gas così alta. Improvvisamente doveva pagare 300 euro al mese, molto di più rispetto a prima”. La coppia avrebbe anche contattato l’azienda comunale, per notificare di aver sentito odore di gas e sarebbe stato preso anche un appuntamento il giorno prima della tragedia con un tecnico che, però, non si sarebbe presentato; in questo caso però l’azienda comunale smentisce di aver ricevuto una segnalazione.

Giovedì scorso c’è stata un’esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, nella città tedesca di Albstadt, un’intera casa è stata distrutta. Nell’esplosione sono morti Francesco Liparoto di 33 anni, la moglie Nancy Giarraca di 30 e il loro figlio Bryan, di appena sei anni. La coppia si era trasferita in Germania dieci anni fa.

