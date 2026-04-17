I contributi diretti del presidente Ars Galvagno, a Ragusa 351 mila euro al Centro studi Rossitto

Ragusa – Il presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Gaetano Galvagno è stato particolarmente generoso con Ragusa.

Il regolamento dell’Ars permette al presidente di destinare, dietro istanza e a «a suo insindacabile giudizio», contributi a enti pubblici, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato fino ad un massimale di 15mila euro (che può essere superato con una delibera del Consiglio di Presidenza), a condizione che per espressa disposizione statutaria non perseguano fini di lucro. In più ci sono le somme erogabili per le cosiddette spese di rappresentanza – 150mila euro annui – che «possono essere utilizzate anche per contributi, elargizioni e beneficienza».

Bene, nel 2025 il Centro studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa con 351.000 euro, a seguire l’Associazione culturale “Rusina” di Ragusa con 322.350 euro, l’Associazione “Cantanti e Contanti” di Ragusa con 253.000 euro.

Il centro studi Rossitto è beneficiario ogni anno di decine di migliaia di euro dalla Regione.

I quasi otto milioni di euro di questa legislatura sono stati attribuiti per il 67,8% ad associazioni ed altri enti no profit, per il 19,5% ad enti locali, per l’11,4% a parrocchie ed altri istituti religiosi mentre solo l’1,5% è andato a scuole e università. A livello di distribuzione provinciale il grosso delle risorse sono andate ai territori del Catanese e del Ragusano, che con il 29% della popolazione hanno ricevuto più del 40% dei quasi 8 milioni di euro stanziati.

Guardando ai singoli Comuni che hanno ricevuto contributi significativi (almeno 50mila euro) e non proporzionati alla popolazione che ospitano, il primo posto va a Paternò con 268.700 euro, «quasi quattro volte quello che le sarebbe spettato in base ad una ipotetica ripartizione demografica», ma Paternò è il paese di Gaetano Galvagno. A seguire Ragusa (€ 210.000), Comiso (€ 152.500), Agrigento (€ 161.500), Acireale (€ 145.600), Belpasso (€ 134.000), Chiaramonte Gulfi (€ 105.500), Giarre (€ 87.500), Avola (€ 73.000) e Piazza Armerina (€ 69.500).

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