I costi più alti dei cibi per celiaci a Marina di Modica

Riceviamo e pubblichiamo.

Modica – Mangiare senza glutine non è un lusso, è una necessità medica

A Marina di Modica èdavvero un peccato constatare come alcuni ristoranti e pizzerie vedano la celiachia come un’opportunità di guadagno extra anziché come un servizio essenziale da offrire a tutti i clienti.

​Applicare un supplemento esagerato e ingiustificato per i piatti senza glutine significa trattare una patologia come se fosse un capriccio o un optional di lusso. Capisco che la gestione delle contaminazioni crociate richieda attenzione e costi di materie prime differenti, ma far pagare un rincaro così pesante sul conto finale sa tanto di speculazione.

​La professionalità di un locale si vede anche dall’onestà con cui tratta le esigenze di salute della clientela. Spero che in futuro si dia più valore all’inclusività che al profitto.

Orazio Zocco

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