I disservizi nel ritiro degli ingombranti a Pozzallo

Pozzallo – Salve Ragusanews,

la presente per portare a conoscenza un disservizio del comune di Pozzallo che noi cittadini da anni subiamo.

C’è un numero verde attivo per organizzare la discarica di materiali ingombranti. Ho chiamato tante volte il numero ma senza esito. Finalmente stamattina un operatore mi risponde e mi dice che il mio nome non è registrato per cui non può effettuare il servizio. Sono residente a Pozzallo da sempre e da quasi 2 anni ho una nuova residenza. Ho fatto domanda all’ufficio preposto anche per i contenitori per la differenziata. Mi è stato detto che mi avrebbero chiamato per consegnarli, ma ad oggi, dopo 2 anni, nulla di fatto. L’operatore con cui oggi ho parlato mi conferma che il Comune non aggiorna da 2 anni e mezzo il sistema e questa è la triste realtà di oggi. Tra l’altro pago la spazzatura da sempre. Per cui, sarò pur registrato negli uffici comunali. Ora mi spiego anche le discariche abusive che girando per il mio paese noto e che rappresentano un quadro negativo sia per noi stessi abitanti che per gli occhi dei turisti.

© Riproduzione riservata