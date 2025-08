I due gommoni che scorrazzano tra i bagnanti al lido Micenci a Donnalucata

Scicli – Gentile redazione di Ragusanews,

vi segnalo che stamattina al lido Micenci a Donnalucata due uomini in due diversi gommoni hanno dato spettacolo (forse per spavalderia nei confronti delle ospiti in barca) facendo manovre pericolose in una zona di acqua bassa, frequentata dai bagnanti, in spregio a qualunque norma di sicurezza.

Alcuni bagnanti hanno gridato all’indirizzo degli scafisti invitandoli ad avere rispetto della legge e qualcuno ha anche chiamato la Guardia Costiera di Pozzallo. Inoltro foto dei due gommoni. L’episosdio alle 11:55.

Grazie dell’ospitalità.

