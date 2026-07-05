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05/07/2026 21:28

I funerali del giornalista Giovanni Pluchino a Ragusa lunedì 6 luglio

Le esequie si terranno domani, lunedì 6 luglio, a partire dalle 9,30 nlla chiesa di San Pio X

di Redazione

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Ragusa – I funerali di Giovanni Pluchino, il giornalista 91enne, per decenni storico corrispondente de “La Sicilia”, venuto a mancare ieri, sono in programma domani, lunedì 6 luglio, nella chiesa di San Pio X in viale Europa.

Le esequie funebri sono in programma alle 9,30.

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Giovanni Pluchino lascia la moglie Liliana e i figli Stefano e Laura, con le rispettive famiglie.

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