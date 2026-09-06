I funerali di Carmelo Frasca martedì 8 settembre

Modica – Saranno celebrati martedì 8 settembre alle ore 10, nella Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe, i funerali di Carmelo Frasca, 55 anni, trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 5 settembre nell’abitazione in cui viveva da solo in via Castello a Modica bassa.

Nel dolore sono il papà Giuseppe, il fratello Giorgio e gli amici che hanno condiviso con Carmelo parte del suo percorso di vita: Antonella con Massimo, Alessandra con Marcello, Eugenio e tanti altri amici.

Il feretro giungerà lunedì 7 settembre alle ore 12 nella Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe, dove sarà possibile rendergli omaggio. Le esequie saranno celebrate martedì 8 settembre alle ore 10.

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