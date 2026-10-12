I funerali di Carola Battaglia, la 18enne vittoriese morta in un incidente, il 14 ottobre

Busnago – I funerali di Carola Maria Battaglia saranno celebrati mercoledì 14 ottobre alle ore 15 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista di Busnago. Il Santo Rosario sarà recitato alle 14.30. Al termine della cerimonia religiosa, la salma verrà accompagnata al cimitero di Busnago per la sepoltura.

Carola Maria Battaglia, la giovane di appena 18 anni tragicamente scomparsa a seguito del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre a Roncello, in provincia di Monza e della Brianza. La ragazza, originaria di Vittoria ma residente da anni a Busnago insieme alla famiglia, ha perso la vita dopo il violento scontro frontale tra la Fiat 500 sulla quale viaggiava e un’Audi lungo via Aldo Moro.

La giovane è ricordata dai genitori Alessandra e Massimo, dai fratelli Rosario e Simone, dai nonni.

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