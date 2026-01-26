I funerali di Pinuccio la Rosa giovedì 29 gennaio. Lo ricorda anche il Corriere

Ragusa – I funerali di Pinuccio La Rosa si terranno nella cattedrale di San Giovanni Battista giovedì 29 gennaio alle 10:30.

La camera ardente sarà allestita dalle ore 14 di martedì 27 gennaio nel centro pastorale della stessa cattedrale.

Stasera anche il Corriere della Sera lo ha ricordato nel blog Il dito nel piatto di Marisa Fumagalli: “Aveva appena compiuto sessant’anni Pinuccio La Rosa, indimenticabile personaggio, “anima” della sua impresa (condivisa con il fratello Antonio), nel campo della ristorazione e dell’ospitalità. Il visionario Pinuccio (laureato in Economia), oltre ad accogliere al meglio gli ospiti teneva ai riconoscimenti. Infatti, impegnandosi con lo chef Vincenzo Candiano a far brillare la cucina del Sud Est (territorio degli Iblei), fra tradizione e innovazione, riuscì ad entrare nel firmamento stellato della Michelin”.

Potrebbe interessarti anche... È morto Pinuccio La Rosa

© Riproduzione riservata