I furti al quartiere Pianetti a Ragusa, schiumano gli allarmi

Ragusa – Salve Ragusanews,

vorrei segnalare la raffica di furti con scasso a Ragusa in zona residenziale Pianetti-via Fieramosca-via Loi- via Berlinguer etc.

Ripetuti e molteplici furti notturni (al momento solo notturni) con scasso (ladrimuniti di guanti per non lasciare impronte) in abitazioni e ville in zona viaFieramosca-via Macario-via Loi -Punta Razzi (solo un furto)- Pianetti.

Sarebbero 4 individui molto scaltri e attrezzati: schiumano allarmi, scardinano casseforti con flex (pare rumorosi), nelle ore precedenti al furto pare manomettano le telecamere delle case adocchiate (anche dei vicini di casa).

Pare che si introducano anche dai primi piani perché forniti di scale dopo aver scelto l’ingresso più adatto a loro. Dicono anche che entrino da una parte ed escano da un’altra attraversando i giardini dei vicini. I residenti e i cittadini richiedono un controllo del territorio attento,c ostante e straordinario affinché tutto ciò possa cessare al più presto. Anzi prestissimo con l’individuazione di questa banda che agisce indisturbata!

Ringraziandovi anticipatamente per ciò che vorrete scrivere sulla vostra testata invio cordiali saluti.

© Riproduzione riservata