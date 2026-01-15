I gamberi fantasma alla Pescheria di Catania, arriva la Polizia

Catania – La Polizia è piombata in due ristoranti nella mitica Pescheria, scoperchiando un vespaio di irregolarità che fanno tremare: sanzioni da capogiro oltre 10.000 euro, cucina sospesa e 5 kg di gamberi rosa “fantasma” mandati al macero. Blitz anti-truffe e pro-salute che tiene alta la guardia contro lavoro nero e rischi alimentari in Sicilia.

Blitz: inferno nel primo ristorante, cucina “vietata”

Nel primo ristorante è esploso il caos: il servizio igiene Asp ha spento i fornelli ordinando lo stop immediato al laboratorio cucina – bagni che sbucano diretti in cucina, zero deposito per scorte e spogliatoi da incubo, come evidenziato dallo Spresal. Il Corpo Forestale e i veterinari? Hanno fatto piazza pulita di 5 kg di gamberi rosa senza tracciabilità.

La Polizia Locale non è stata da meno: multe per impatto acustico, planimetrie segrete non dichiarate, agibilità mai aggiornata e barriere architettoniche ancora lì a fare il bello e il cattivo tempo. Totale sanzioni: 10.436 euro che bruciano per il titolare dell’attività commerciale.

Al contrario, il secondo ristorante ha passato l’esame a pieni voti: task force al gran completo – Anticrimine, Polizia Annona, Forestali, Asp e Ispettorato Lavoro – ha dato l’ok su igiene, tracciabilità e posti di lavoro regolari. Un esempio che paga, in un mare di controlli che combattono concorrenza sleale e caporalato.

