I giovani siciliani espatriano verso la Spagna. La fuga da Ragusa

Con 855.105 siciliani iscritti all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti in un altro Paese), la Sicilia è prima tra le Regioni italiane con più espatriati. Lo dice, e non è una novità, la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana nel report 2026 Italiani nel mondo.

I 25 Comuni siciliani con la più alta incidenza di emigrati sono sempre gli stessi – Acquaviva Platani, seguita da Sant’Angelo Muxaro e Basicò – ma oggi a nutrire il nutrito drappello di chi lascia l’Isola sono soprattutto le grandi città: Palermo, Catania, Messina. Ma anche Siracusa, Caltanissetta, Gela, con Ragusa che, tra i capoluoghi, segna nell’ultimo anno il balzo più evidente.

Nel 2024 erano 844.507 i siciliani iscritti all’Aire, nel 2025 sono 10.589 in più. In pratica è come se due intere città come Palermo e Messina si fossero trasferite all’estero, il 17,9 per cento di tutti i residenti dell’isola. In numeri assoluti la Sicilia è prima a livello nazionale, seguita da Lombardia, Veneto e Campania. Considerando solo il 2025, invece, la Sicilia è terza per numero di emigrati: sono 8.754, l’8,0% del totale nazionale. Fanno peggio (o meglio, a seconda dei punti di vista) solo la Lombardia (21.545, pari al 19,8% del totale degli espatri), e il Veneto (10.982, 10,1%). Segno che non è solo un problema meridionale, ma di tutto il Paese.

Nell’ultimo anno, quindi, 8.754 espatriati in più dalla Sicilia, ma 10.589 siciliani in più iscritti all’Aire.

A perdere più abitanti nel 2025 sono le province di Messina (circa 2.500), Catania e Palermo (entrambe circa 2.300) e Ragusa (circa 1.200). Dove vanno i siciliani che scelgono l’estero? In termini assoluti i primi cinque Paesi dove risiedono più espatriati dall’isola sono Germania, Argentina, Belgio, Svizzera e Stati Uniti. Ma nell’ultimo anno è la Spagna il posto preferito da chi vuole cambiare vita: tra 2024 e 2025 i siciliani residenti nel Paese iberico sono aumentati di 3.470 unità, arrivando a 28.865. Crescono anche in Argentina (+2.788) e negli Stati Uniti (2.305), paesi però va considerato il maggiore peso degli italiani di seconda generazione. Netto calo, invece, per i siciliani residenti in Francia: – 2.399 in un anno.

La preferenza per la Spagna è d’altronde una tendenza nazionale. «La Spagna consolida la sua fama di Paese sempre più attrattivo per i migranti, italiani e non solo – si legge nel rapporto – L’economia spagnola continua, infatti, ad attraversare una fase di forte espansione e si conferma la nuova locomotiva d’Europa con una crescita del PIL prevista nel 2026 superiore al 2%, ben al sopra della media dell’Eurozona. Trainata da consumi interni e investimenti, la Spagna ha trasformato gli alti numeri di immigrati che l’hanno raggiunta in forza lavoro strategica per il settore produttivo e i servizi».

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