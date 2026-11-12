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12/11/2026 20:15

I giovani siciliani espatriano verso la Spagna. La fuga da Ragusa

Ora si fugge dalle grandi città siciliane.

di Redazione

Con 855.105 siciliani iscritti all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti in un altro Paese), la Sicilia è prima tra le Regioni italiane con più espatriati. Lo dice, e non è una novità, la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana nel report 2026 Italiani nel mondo.

I 25 Comuni siciliani con la più alta incidenza di emigrati sono sempre gli stessi – Acquaviva Platani, seguita da Sant’Angelo Muxaro e Basicò – ma oggi a nutrire il nutrito drappello di chi lascia l’Isola sono soprattutto le grandi città: Palermo, Catania, Messina. Ma anche Siracusa, Caltanissetta, Gela, con Ragusa che, tra i capoluoghi, segna nell’ultimo anno il balzo più evidente.

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Nel 2024 erano 844.507 i siciliani iscritti all’Aire, nel 2025 sono 10.589 in più. In pratica è come se due intere città come Palermo e Messina si fossero trasferite all’estero, il 17,9 per cento di tutti i residenti dell’isola. In numeri assoluti la Sicilia è prima a livello nazionale, seguita da Lombardia, Veneto e Campania. Considerando solo il 2025, invece, la Sicilia è terza per numero di emigrati: sono 8.754, l’8,0% del totale nazionale. Fanno peggio (o meglio, a seconda dei punti di vista) solo la Lombardia (21.545, pari al 19,8% del totale degli espatri), e il Veneto (10.982, 10,1%). Segno che non è solo un problema meridionale, ma di tutto il Paese.

Nell’ultimo anno, quindi, 8.754 espatriati in più dalla Sicilia, ma 10.589 siciliani in più iscritti all’Aire.

A perdere più abitanti nel 2025 sono le province di Messina (circa 2.500), Catania e Palermo (entrambe circa 2.300) e Ragusa (circa 1.200). Dove vanno i siciliani che scelgono l’estero? In termini assoluti i primi cinque Paesi dove risiedono più espatriati dall’isola sono Germania, Argentina, Belgio, Svizzera e Stati Uniti. Ma nell’ultimo anno è la Spagna il posto preferito da chi vuole cambiare vita: tra 2024 e 2025 i siciliani residenti nel Paese iberico sono aumentati di 3.470 unità, arrivando a 28.865. Crescono anche in Argentina (+2.788) e negli Stati Uniti (2.305), paesi però va considerato il maggiore peso degli italiani di seconda generazione. Netto calo, invece, per i siciliani residenti in Francia: – 2.399 in un anno.

La preferenza per la Spagna è d’altronde una tendenza nazionale. «La Spagna consolida la sua fama di Paese sempre più attrattivo per i migranti, italiani e non solo – si legge nel rapporto – L’economia spagnola continua, infatti, ad attraversare una fase di forte espansione e si conferma la nuova locomotiva d’Europa con una crescita del PIL prevista nel 2026 superiore al 2%, ben al sopra della media dell’Eurozona. Trainata da consumi interni e investimenti, la Spagna ha trasformato gli alti numeri di immigrati che l’hanno raggiunta in forza lavoro strategica per il settore produttivo e i servizi».

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